Peemedebista diz que 'atende a pedidos da região'

Sobre os telefonemas em que o empreiteiro lhe fala sobre as "cinco malas" e sobre o edital do DER, o parlamentar alega que "não se recorda (dessas ligações), passados três anos".

Ele enfatizou que tem destinado 100% das suas emendas para atender a entidades assistenciais e filantrópicas da região que representa na Assembleia. Sua assessoria destacou: "As emendas sempre foram destinadas para entidades assistenciais, prefeituras e hospitais, nas áreas social e da saúde, que são os focos e bandeiras de seu mandato. "Em 2011/2012, o deputado apresentou para Votuporanga emenda de R$ 50 mil para a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús e de R$ 50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Inexiste qualquer relação de beneficiamento próprio ou de terceiros. As emendas nada mais são do que indicação de verbas para que o governo do Estado possa atender às demandas."