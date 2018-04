Pedro Wosgrau (PSDB) é reeleito em Ponta Grossa

O candidato Pedro Wosgrau, do PSDB, venceu neste domingo a disputa pela prefeitura de Ponta Grossa (PR). De acordo com a apuração do TSE, ele teve 52,26% dos votos válidos, contra 47,74% de Sandro Alex, do PPS. Veja também: Blog: acompanhe a cobertura em tempo real 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Tire suas dúvidas sobre as eleições Wosgrau, de 61 anos, foi reeleito e vai ocupar a prefeitura da cidade pela terceira vez. O engenheiro civil e empresário do setor de construção e exportação de madeira pretende dar continuidade neste segundo mandato consecutivo ao que vinha desenvolvendo até agora. "Tivemos uma belíssima vitória pela terceira vez", acentuou. "Fizemos a campanha mostrando o que fizemos no primeiro e segundo mandatos e aquilo que temos certeza que vamos conseguir fazer em um terceiro mandato." Segundo ele, a melhoria no setor de saúde deve ser uma das prioridades. Entre as propostas o atendimento com hora marcada nos postos de saúde e a construção de uma maternidade municipal. Mas também pretende dar para a população acesso à internet gratuita e pavimentar pelo menos 250 quilômetros de ruas na cidade. "Recebemos o apoio da comunidade e essa enorme responsabilidade, um compromisso muito grande de fazer com que essas obras aconteçam", reforçou. Nas caminhadas e atos públicos durante a campanha, Wosgrau contou com algumas personalidades nacionais como o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), e o prefeito reeleito de Curitiba, Beto Richa (PSDB). O candidato teve 39,44% dos votos válidos no primeiro turno, contra 28,5% de Sandro Alex. Os 210.535 eleitores de Ponta Grossa, a 120 quilômetros de Curitiba, puderam escolher, no segundo turno das eleições, entre Pedro Wosgrau e Sandro Alex, que fez a primeira incursão na vida político-eleitoral. É o encerramento de uma campanha em que ambos procuraram conquistar os eleitores mais no trabalho corpo-a-corpo do que no investimento televisivo. Foi também uma das campanhas mais tranqüilas realizadas na cidade nos últimos anos. (Com Evandro Fadel, da Agência Estado)