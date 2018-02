Pedetista é contratado por fundação, diz pasta

Filho do deputado Paulo Pereira da Silva, candidato do PDT à Prefeitura de São Paulo e presidente licenciado da Força Sindical, Alexandre é, na prática, coordenador de Operações, responsável pela implementação dos PAT (Postos de Atendimento ao Trabalhador) pelo Estado.

Questionado sobre o fato de Alexandre, que é administrador de empresas, atuar numa coordenadoria para a qual oficialmente não foi nomeado, a assessoria de imprensa da secretaria afirmou que "o site da secretaria será corrigido", numa referência à notícia da própria pasta, em que apresenta o filho de Paulinho como o coordenador de Operações.

A Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho não comentou o fato de Alexandre ser cunhado de Cristiano Vilela de Pinho, que é chefe de gabinete do secretário Carlos Ortiz, outro indicado para a função pelo deputado do PDT.

Indagada sobre as nomeações de pessoas ligadas aos quadros do partido nos escritórios regionais da secretarias, a pasta afirmou que "todos têm ou tiveram atuação no movimento sindical ou no serviço público. Suas indicações foram realizadas atendendo aos dispositivos legais".

Sobre a nomeação do ex-assessor de Paulinho, Luciano Martins Lourenço, para coordenador de Políticas de Inserção no Mercado de Trabalho, a pasta afirmou que "ele é graduado em direito pela Universidade Paulista, foi diretor do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista e diretor de Relações Sindicais da Força Sindical".