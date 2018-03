Pecados contemporâneos Instituição cristã do século 6.º, os sete pecados capitais fizeram história na literatura, no teatro, na dança, no cinema e nas artes plásticas, mas saíram de moda. Não que a avareza, a gula, a luxúria, a ira, a inveja, o orgulho e a preguiça tenham caído em desuso, mas diante de todas as transformações dos tempos modernos, os pecados estão precisando de uma atualização.