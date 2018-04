PDT perde capital, mas mantém hegemonia no Maranhão

A eleição de João Castelo, do PSDB, para Prefeitura de São Luís, acabou com uma hegemonia de 12 anos do PDT no maior colégio eleitoral do Maranhão. Desde 1996, o PDT não perdia uma disputa majoritária em São Luís. Em 1996 e 2000, o PDT elegeu o governador Jackson Lago. Em 2004, o atual prefeito da capital, Tadeu Palácio. Além disso, desde 1996 uma disputa pela prefeitura da capital maranhense não ia para o segundo turno. Veja Também: A disputa pelas capitais Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Confira as imagens da votação pelo Brasil Em São Luís, Castelo e Dino se enfrentam no 2º turno Entretanto, apesar de ter perdido o comando de São Luís, o PDT de Jackson venceu na maioria das Prefeituras do Maranhão. O resultado consolidado das 217 prefeituras do Maranhão, o PDT conseguiu eleger 65 prefeitos. O PSDB foi o partido com o segundo maior número de prefeitos eleitos no Maranhão: 21. O Democratas arrebatou 17 prefeituras. O Partido Verde ficou 16 e o PMDB, com 15. O PC do B, PSDC e PTC foram os partidos com o menor número de prefeituras no Maranhão: um cada.