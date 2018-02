PC do B confirma apoio a Haddad, um 'projeto nacional' O PC do B formalizou ontem, em São Paulo, seu apoio ao candidato do PT à Prefeitura, Fernando Haddad, num ato com a presença de suas principais lideranças, como o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o vereador Netinho de Paula e a deputada Leci Brandão, além do próprio Haddad.