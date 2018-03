PC do B avisa que mantém o controle do Esporte Na cerimônia de transmissão de cargo de Orlando Silva para Aldo Rebelo ficou claro que o PC do B pretende continuar dando as cartas na área do Esporte. O presidente da sigla, Renato Rabelo, discursou - algo incomum nesses eventos - e disse que o partido foi vítima de uma campanha "vil e sórdida".