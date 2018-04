PC do B anuncia apoio a Quintão no segundo turno em BH

O PC do B da deputada federal Jô Moraes, candidata derrotada no primeiro turno, anunciou nesta segunda-feira, 13, o apoio a Leonardo Quintão (PMDB) no segundo turno da disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. A decisão anunciada pela própria Jô Moraes no comitê de Quintão, tendo ao lado o candidato peemedebista, frustrou a expectativa da campanha de Márcio Lacerda (PSB) - apoiado pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo prefeito Fernando Pimentel (PT) - de que a direção nacional da legenda comunista pudesse convencer o diretório municipal a se manter neutro no segundo turno. Veja também: Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos A direção nacional do PSB vinha pressionando o presidente nacional do PC do B, Renato Rabelo, para que o partido retribuísse o apoio dos socialistas em outras capitais. No caso da capital mineira, que se mantivesse neutro no segundo turno. "Nós respeitamos o PSB nacional, nós consideramos que é um aliado privilegiado no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, mas aqui, na circunstâncias de Belo Horizonte, não seria possível esse indicativo", disse a candidata comunista. Quintão comemorou o apoio e adiantou que pretende exibi-lo no programa eleitoral. "Certamente a Jô vai aparecer ao meu lado". Em nota divulgada, o PC do B argumentou que a indicação de voto se deu com base em compromissos programáticos firmados pela candidatura do PMDB, "vinculados aos direitos do povo e a uma gestão democrática". Ferrenha crítica da aliança entre Aécio e Pimentel, Jô Moraes empreendeu no primeiro turno uma verdadeira cruzada jurídica contra a participação do governador tucano na campanha do candidato socialista. Ela chegou a liderar a disputa no início, mas terminou em terceiro lugar, com 8,82% dos votos válidos. Na nota, o PC do B alegou que o limitado tempo de TV, as condições materiais insuficientes e "o cerceamento imposto pelas máquinas, não permitiram que a campanha de Jô se expandisse e chegasse ao segundo turno". O partido afirma que o posicionamento no segundo turno "parte da idéia de que a cidade não aceitou uma aliança política entre o PT e o PSDB, que se apresentaram no País e no Estado com diferenças programáticas entre governo da inclusão social e governo de privatizações e da defesa das elites". "Margens" O anúncio do apoio formal foi feito na sede do PMDB e comitê central de Quintão, no auditório "Tancredo Neves" - que exibe um painel do ex-presidente eleito, avô de Aécio. "Este primeiro turno foi a expressão daquilo que o nosso saudoso Tancredo Neves dizia: o primeiro compromisso de Belo Horizonte é com a liberdade e com a democracia", discursou Jô Moraes. A ex-candidata também citou Guimarães Rosa para explicar a opção. "Não há a terceira margem do rio. Aqui são duas alternativas: uma que pode levar o povo a desfrutar das águas e das margens de um lago, onde a democracia é o primeiro compromisso. Ou a alternativa da outra margem, que se constituiu em seu ventre no pecado original do autoritarismo e da imposição". Entre os pontos assumidos pela candidatura peemedebista está a continuidade e ampliação do orçamento participativo. Participaram do ato político também dissidentes petistas, que não engoliram a aliança entre Aécio e Pimentel e já integram a campanha de Quintão. Transferência O coordenador geral da campanha de Lacerda, Virgílio Guimarães (PT), lamentou o apoio do PC do B ao adversário, mas ressaltou que o partido decidiu ser coerente com a ação que adotou no primeiro turno. O candidato socialista tem afirmado que simulações internas indicam que a maioria dos votos dados a Jô Moraes seriam transferidos para sua candidatura no segundo turno.