PC do B afina discurso da UNE e da CTB Dirigida pelo PC do B, que integra com o PT e o PDT um fórum em defesa do plebiscito para a reforma política, a UNE também defenderá a causa em suas faixas e cartazes nas manifestações de hoje do "Dia Nacional de Lutas". Além dela, a entidade estudantil pedirá o repasse de 100% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação, como quer a presidente Dilma. "Temos críticas à política econômica e defendemos a redução dos juros, mas o foco na manifestação será outro", diz Ivo Braga, membro da diretoria executiva da UNE e militante da UJS, a juventude do PC do B.