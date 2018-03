Paulo Vieira recebe censura ética por acúmulo de cargos públicos

A sanção deve-se ao fato de Vieira ter acumulado dois cargos públicos - e não pelo envolvimento com o esquema. Além do cargo na ANA, o ex-diretor era conselheiro da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), em vaga reservada ao Ministério dos Transportes no Conselho de Administração da empresa.

Segundo o inquérito da PF, em 24 de abril de 2011, Paulo ligou para seu irmão Rubens, diretor afastado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e relatou ter recebido um ofício da Comissão de Ética que afirmava que ele não poderia acumular os cargos.

A comissão ainda não deliberou sobre a Porto Seguro. O caso envolvendo os irmãos Vieira e a ex-chefe de gabinete da Presidência em São Paulo Rosemary Noronha será analisado pela conselheira Suzana de Camargo Gomes. / DÉBORA ÁLVARES