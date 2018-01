Paulista reprisa agenda de 2010

O roteiro foi exatamente o mesmo da visita que o ex-governador paulista fez ontem à capital baiana. Mais uma vez, Serra foi recebido com chuva na cidade. Mais uma vez, seguiu do aeroporto direto para a sede das Osid. De novo, cumprimentou médicos, enfermeiros e pacientes. E voltou a criticar a condução da saúde pública no País. "Saúde se resolve com verbas e investimentos, não com efeito pirotécnico", disse, ao comentar programas do governo federal para o setor, como o Mais Médicos.

No centro histórico, Serra participou de uma conversa com o prefeito ACM Neto (DEM). Concluiu a agenda com uma entrevista à mesma rádio (Metrópole) e ao mesmo jornalista (o ex-prefeito Mário Kertész) de 2010. O teor da entrevista também teve ar de reprise: críticas ao governo federal.

Como da vez anterior, Serra negou que a visita tivesse caráter eleitoral e criticou a "antecipação exagerada" da campanha. Para ele, o debate eleitoral neste momento "não enche barriga", nem "aponta rumos". Perguntado sobre quais seriam, então, seus planos para 2014, Serra disse que "um dia vai se entrevistar para perguntar isso".