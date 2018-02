Paulinho: povo mandou Dilma para o lugar que tinha que mandar

SÃO PAULO - O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força Sindical, disse há pouco que seu partido, o Solidariedade, vai referendar, no próximo sábado, o apoio à candidatura do tucano Aécio Neves. Em rápido discurso, Paulinho criticou duramente o governo Dilma Rousseff, dizendo que o PT não cumpriu os compromissos firmados com a classe trabalhadora.

"Quando ela (Dilma) sai e aparece no telão, o povo esculhamba porque vai na televisão pra mentir", disse, sobre o xingamento que escutou recebeu na abertura da Copa do Mundo no Brasil, na Arena Corinthians, nesta quinta-feira, 12. "O povo mandou ela para o lugar que tinha que mandar".