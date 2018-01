Patrulha marinha terá 3 novos navios

A força naval brasileira vai receber até o final do ano os dois primeiros dos três navios de patrulha oceânica de 2 mil toneladas comprados da britânica Bae Systems por R$ 364,4 milhões. A terceira unidade chega no início de 2013.

A flotilha entra em operação imediata, com a missão de expandir a vigilância no Atlântico, sobre a Zona Econômica Exclusiva (ZEE), uma área com extensão de aproximadamente 3,5 milhões km², pouco menos que o território da Europa ocidental.

A aquisição não altera o principal programa de renovação da frota de superfície da Marinha, o Prosuper, avaliado entre 4,5 e 6 bilhões. Os três navios são novos e foram encomendados pelo governo de Trinidad e Tobago. Atingido pela crise econômica mundial, o país desistiu do negócio. O fato abriu a oportunidade de incorporar meios prontos para entrega e uso, segundo um almirante ouvido pelo Estado.

Cada patrulheiro vai custar cerca de R$ 109 milhões - o preço está abaixo do valor de mercado, mas não muito. A principal vantagem é mesmo a garantia de utilização imediata, afirma o oficial.

O pacote prevê R$ 37 milhões para treinamento da tripulação básica, da equipe de recebimento e também para a incorporação de extenso material de manutenção, peças e componentes.

Cada navio mede 91 metros, leva de 34 a 39 tripulantes e um helicóptero médio. A capacidade total é de 70 pessoas a bordo.

A terceira embarcação, batizada San Fernando, na Guarda Costeira tobaguiana, foi lançada em julho de 2010. Com o cancelamento da encomenda, o acabamento final está interrompido. Será retomado em março.