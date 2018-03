Pastor recebe passaporte diplomático

O sistema de concessão desses passaportes foi alterado em 2011, depois de revelado que os filhos e netos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinham o documento mesmo após sua saída do governo. Na época, a legislação dava ao ministro o poder de decidir quem poderia receber o passaporte. Uma portaria passou a restringir os casos que ficam sob a decisão do ministro e o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, concedeu o documento dias antes do final do governo de Lula.

No caso das igrejas, explica o Itamaraty, a fundamentação normalmente é a manutenção do trabalho delas no exterior - essa foi a explicação dada pela Igreja Mundial do Poder de Deus, que possui templos em 20 países além do Brasil. A emissão também está restrita a apenas duas pessoas por igreja e a validade máxima é de um ano.