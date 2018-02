Pastor pede ajuda a Alves e PSOL para manter cargo A fim de viabilizar sua permanência à frente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o pastor e deputado Marco Feliciano (PSC-SP) pediu ontem interferência do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), para acabar com o clima de confronto de parlamentares do PT, do PSOL e do PSB com os evangélicos.