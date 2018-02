Pastor Everaldo participa da série Entrevistas Estadão

O candidato do PSC à Presidência, Pastor Everaldo, será entrevistado ao vivo nesta quarta-feira, 20, no estúdio da TV Estadão. Ele é o segundo candidato ao Planalto a participar da série Entrevistas Estadão, que também já recebeu os principais candidatos ao governo de São Paulo.

A transmissão começa às 16 horas no portal estadão.com.br e no canal do Estadão no YouTube. Internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais usando a hashtag #EntrevistasEstadao. O candidato do PV, Eduardo Jorge, foi o primeiro presidenciável a participar. Nesta sexta-feira, 22, será a vez da candidata do PSOL, Luciana Genro.

Pastor Everaldo é dirigente da Assembleia de Deus e empresário do setor de seguros. A carreira política começou na década de 1980, mas é a primeira vez que disputa um cargo do Executivo. Em 2010, participou das eleições como segundo suplente para o Senado.

A exemplo de seu partido, Everaldo é contra o aborto e a união de pessoas do mesmo sexo. Defende o liberalismo na economia e uma atuação independente do Banco Central. Nessa terça, 19, em entrevista ao Jornal Nacional, disse que se eleito vai privatizar todas as empresas que, segundo ele, são foco de corrupção, entre elas a Petrobrás.