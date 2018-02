Pastor crítico de gays e aborto dá apoio a Paes

Pelo acordo, Malafaia gravará vídeo indicando o voto no peemedebista e ganhará apoio para o candidato a vereador Alexandre Isquierdo (PMDB), da sua igreja. Em 2010, o pastor apoiou José Serra (PSDB) para presidente, em meio à polêmica envolvendo o direito ao aborto.

"Tem secretaria (na prefeitura) da Diversidade Sexual, mas meu problema não é esse. Acho que um prefeito, governador, tem de atender tudo: católico, espírita, homossexual. Minha questão fala de privilégios. Não quero para evangélicos, mas também não quero para ninguém."

Em maio, Paes e Malafaia estiveram no centro de uma polêmica. A prefeitura liberou R$ 2,48 milhões para financiar a Marcha para Jesus, evento religioso que foi liderado por Malafaia, também presidente do Conselho de Pastores do Estado do Rio. Era a sétima edição anual do evento, mas, segundo pastor, a primeira que teve apoio da prefeitura.