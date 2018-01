Pastas farão ação piloto para acompanhar gastos O governo começou a tirar do papel ontem o plano da presidente Dilma Rousseff de monitorar, se possível em tempo real, a aplicação do dinheiro público. Ficou definido que o sistema de acompanhamento será implementado inicialmente nos ministérios da Saúde, Transportes, Justiça e nos aeroportos, com capacidade de verificar não apenas obras como também serviços públicos prestados ao cidadão.