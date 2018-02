Pastas dizem que não há favorecimento Os ministérios negam favorecimento a aliados no repasse de verbas em ano eleitoral. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo (PC do B-SP), afirma que as parcerias com prefeituras paulistas já estavam avançadas quando assumiu o cargo, em outubro do ano passado. Por meio de sua assessoria de imprensa, Aldo explicou que, embora seja amigo há décadas e tenha trabalhado com o secretário de Esportes de Campinas, Caio Carneiro Campos, a liberação de verbas para a cidade não tem relação com isso.