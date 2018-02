Partido não cria projeto partidário e a história se repete

Para 2014, além de transformar Aécio em candidato, o cenário ideal para os tucanos seria fazer de José Serra um cabo eleitoral estratégico no maior colégio eleitoral do País. Todavia, turbinado pelas pesquisas que o colocam como o mais viável para forçar um segundo turno - apesar de também aparecer como o mais fácil de ser derrotado pelo PT -, Serra parece seguir pré-candidato e vem obrigando Aécio a perder tempo na busca de consenso partidário.

Como o PSDB não conseguiu se colocar como alternativa de oposição nesses últimos quatro anos - por não apresentar um projeto de país viável para a sociedade -, o dissenso tem potencial para promover cizânias internas que podem afetar a unidade partidária. Seja quem for o candidato em 2014.

E o cenário à volta dos tucanos não melhora as coisas. Enquanto Dilma permanece bem à frente nas intenções de voto podendo liquidar a fatura no primeiro turno. Campos, ao lado de Marina, se aproxima a ponto de ameaçar a presença do PSDB no segundo turno. Mais uma vez o partido corre o risco de ser vítima da sua própria incapacidade de construir um projeto partidário.