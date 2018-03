Parlamentares criam calendário para votar vetos

A Constituição já determina a apreciação de vetos presidenciais após 30 dias da sua publicação. No entanto, a falta de rotina de apreciação permitiu o acúmulo desses vetos, o que delegava a palavra final ao Executivo. Atualmente, há 1,7 mil vetos não apreciados pelo Congresso. A manobra dará poderes para os parlamentares pressionarem o Palácio do Planalto. Entre os vetos pendentes, está o que acaba com o fator previdenciário, o que poderia causar um rombo de R$ 3 bilhões aos cofres públicos.