Parlamentar afirma que sua prioridade era organizar o PSDB

O deputado Pedro Tobias (PSDB) disse que suas ausências se devem ao fato dele ter sido presidente estadual do PSDB. "Meu mandato como presidente terminou em março. Eu dava prioridade para a organização do partido e tinha que viajar muito", afirma.

Também tucano, Roberto Engler diz que os números "não condizem com sua realidade do dia a dia" e afirma que tirou apenas 10 dias de licença. Roque Barbiere (PTB) disse que faltou muito porque dedicou-se à disputa pela prefeitura de Birigui. "Andei faltando por causa da campanha." Ele diz, ainda, que acompanhou dois irmãos que estavam internados no hospital Sírio-Libanês. "Não faltei em nenhuma sessão importante", afirma. Feliciano Filho (PEN) informa que tem "muito trabalho" fora de São Paulo devido a um projeto de lei de sua autoria que proíbe a matança indiscriminada de cães e gatos. "Tenho feito um trabalho de campo", argumenta.

João Caramez (PSDB) garante que todas as ausência foram por motivos importantes. "Se você olhar a minha história, verá que eu jamais faltaria sem uma razão justa. Certamente não faltei por lazer. E, quando faltei, não recebi pelas sessões." Rogério Nogueira (PDT) creditou suas ausência à viagens pelo interior e garantiu que está respaldado pelo regimento da casa. "Eu defendo que as justificativas das ausências sejam abertas ao público", disse o deputado.

A assessoria de Vanessa Damo (PMDB) questionou o critério usado pelo reportagem e afirmou que o regimento da casa permite as ausências justificadas. Ainda segundo a assessoria da deputada, ela está grávida de oito meses e, por isso, antecipou viagens ao interior do Estado para visitar suas bases.

Milton Leite Filho (DEM) e Gilson de Souza (DEM) não foram localizados pelo Estado.