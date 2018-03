Parecer eleva pressão sobre a vice de Serra

A decisão da Procuradoria tem relação direta com a discussão do tempo de TV no horário eleitoral gratuito, que baliza as negociações sobre as alianças.

O PSDB corteja aliados para formar um amplo leque de alianças que garanta a Serra um bom tempo de TV. Assim que o plenário do TSE votar a distribuição dos recursos, o PSD, do prefeito Gilberto Kassab, vai apresentar um pedido sobre o horário eleitoral, para aumentar sua participação na propaganda gratuita.

Serra e aliados querem discutir a indicação do vice apenas em junho. Pretendem postergar a polêmica com os demais partidos, entre eles o DEM, que quer condicionar a coligação à indicação de um nome para o cargo. Os tucanos vão esperar a manifestação do TSE sobre o tema. Para eles, a decisão da Justiça não seguirá, necessariamente, o mesmo entendimento de Gurgel.

Serristas dizem ser justo que Kassab escolha o vice e defendem o nome do secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider. Mas como hoje o DEM ainda tem mais tempo na propaganda eleitoral que o PSD, a legenda diz que, sem o cargo, apoiará o deputado Gabriel Chalita, pré-candidato do PMDB.

Embora tucanos digam que o DEM blefa, já traçam cenários sem o apoio do aliado. Neles, Serra teria o terceiro tempo de TV, com o apoio do PP, PSD, PV e, talvez, PPS. O suficiente, dizem, para um nome conhecido. / J.D.