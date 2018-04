Parcial do TSE mostra Nogueira em 1º em Aracaju Com 16,2% dos votos apurados (ou 57.808) até às 17h53 em Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB) seguia liderando com 49,57% dos votos, enquanto seu adversário do DEM, Mendonça Prado, tinha 22,16%. Almeida, do PMDB, tinha 19,86%, Anderson Gois (PCB) 4,8% e Vera Lúcia (PSTU) 3,62%. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas 3,82% dos votos apurados eram brancos e 6,83% nulos.