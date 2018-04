Parcial do TSE mostra Neucimar na frente em Vila Velha A primeira parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a disputa pela prefeitura de Vila Velha (ES) mostra vantagem de Neucimar Fraga (PR) sobre Hércules Ferreira (PMDB). Com 38,57% das urnas totalizadas, Fraga tem 40.349 votos, equivalentes a 51,75% dos votos válidos. Dr. Hércules está com 37.615 votos, ou 48,25% dos válidos.