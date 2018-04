Paranatinga, no Mato Grosso, não conhece o prefeito eleito

A cidade de Paranatinga, no Mato Grosso, não sabe o resultado da eleição municipal 2008 e está sem prefeito eleito "até o momento", segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Os dois candidatos Vilson Pires e Francisco Carlos Carlinhos Nascimento estão com as candidaturas impugnadas. Veja Também: Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País "As urnas estão zeradas. O Juiz eleitoral tem até o dia 18 de dezembro para a diplomação, mas, até o momento, está sem prefeito", disse a assessoria do órgão ao estadao.com.br. A ação contra Pires corre por conta de falta de quitação eleitoral e a de Nascimento, que é o atual prefeito, por abuso de poder durante a eleição. Os mais de 11 mil eleitores da cidade foram às urnas no dia 5 mas o resultado só será liberado após decisão da Justiça Eleitoral.