Para vereador, eleitos vão de 17 a 89 anos

A cidade de Juscimeira, no Mato Grosso, elegeu nesta eleição o vereador mais novo do país. Wesley Junior Araújo de Lima, do PMDB, tem 17 anos e foi o 8º vereador mais votado em Juscimeira, no sul do Mato Grosso. Lima, que foi eleito com 212 votos, nasceu em 14 de novembro de 1990. A lei eleitoral exige apenas que o candidato tenha no mínimo 18 anos na data da posse. Por isso, sua candidatura e eleição são legítimas. O candidato a prefeito mais jovem do país também é do PMDB. Caio Vellasco de Castro Curado tem 20 anos e teve 37,04% dos votos da população de Faina, em Goiás. No segundo turno, disputará o cargo com o democrata Paulinho do Lino, que teve 30,62% dos votos. Curado também já terá completado 21, a idade mínima para ser prefeito, antes da posse - caso vença no segundo turno. Os candidatos mais velhos, contudo, estão no PSDB. Susumo Itimura, candidato a prefeito em Uraí, no Paraná, tem 90 anos. Nascido em 15 de março de 1918, Itimura teve 49,29% dos votos de Uraí, o equivalente a 2.222, e vai disputar o segundo turno com Sergio Pitao, do PRTB. Também o 8º vereador mais votado em seu município, Antonio Ferreira Bindá, de 89 anos, é o mais velho vereador eleito no País. Bindá obteve 5,65% dos votos de Cedro (CE), o equivalente a 904 votos.