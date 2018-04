Para tucano, Lupi 'desmoraliza a democracia' se ficar

Para Guerra, Lupi já devia ter saído "muito antes dessa situação de constrangimento geral para ele, para o partido dele, para a democracia, para o governo, para as instituições".

Segundo o líder tucano, "pessoas que sofrem acusações duras e não conseguem responder com brevidade, com eficácia, devem sair e dar explicações fora do governo". Guerra também criticou o modelo de loteamento dos ministérios com partidos políticos. "O ministro dos Esportes tem que ser dos Esportes e não do PC do B (referindo-se a Orlando Silva, também alvo de denúncias), o do Trabalho tem que ser do Trabalho e não do PDT".

Ele fez as declarações durante o 1º Encontro Nacional do Núcleo Sindical do PSDB, realizado em um hotel no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade./

ANGELA LACERDA