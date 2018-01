Para ter cargos na Câmara, PSD aciona Supremo

A defesa do PSD pediu uma liminar para suspender a reunião, marcada para amanhã, em que se decidirá a escolha dos presidentes de comissões permanentes e temporárias da Câmara. O pedido foi distribuído para o ministro Carlos Ayres Britto.

Os advogados do partido argumentaram que têm direito a pleitear as vagas nas comissões por terem 55 deputados federais. Eles questionam a decisão de Maia de ter "desprezado" o tamanho da bancada do PSD para efeito de distribuição das cadeiras nos colegiados. O principal advogado do PSD, Admar Gonzaga, disse que não respeitar a proporcionalidade do PSD é tratá-lo como "partido de segunda categoria" e o DEM, a legenda que mais perdeu parlamentares para a nova sigla, como um superpartido.