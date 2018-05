Para Soninha, solução para trânsito é transporte coletivo A candidata Sonia Francine (PPS), a Soninha, disse na noite de hoje, no início do debate da Rede Bandeirantes, que a solução para o trânsito é o "transporte coletivo, engenharia de tráfego, aumentar o horário dos ônibus, melhorar o conforto, a informação sobre o sistema de ônibus, porque hoje descobri-las é um desafio." "Na engenharia de tráfego, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) precisa de mais recursos, mais semáforos eletrônicos, melhorar as condições de circulação de motos e bicicletas", acrescentou.