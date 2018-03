Para secretário,valor pago no RS não mudará

Tonollier diz que os Estados que têm parcela abaixo de 13% devem ser beneficiados diretamente com a medida. "Mas quem está limitado aos 13%, que é o nosso caso, não verá reflexo. Não haverá, para nós, redução nas parcelas mensais, mas, sim no impacto do que falta para pagar daqui para frente. O impacto vai acontecer após 2027, mas vai depender do comportamento da Selic nesse período", diz.

A dívida pública do RS é de R$ 43,2 bilhões. Em 1997, este valor era de R$ 11 bilhões. "A maior parcela da dívida pública do RS, 91,2%, ou R$ 37 bilhões, resulta do processo reestruturação da dívida dos Estados, empreendido no ano de 1997." / LUCAS AZEVEDO, ESPECIAL PARA O ESTADO