Para relator da CPI, tucanos querem intimidar comissão O deputado petista Odair Cunha (MG), relator da CPI do Cachoeira, rebateu a acusação feita pela cúpula do PSDB de que ele e seu partido estão direcionando as investigações contra o governador de Goiás, Marconi Perillo. Cunha disse que o PSDB está querendo intimidar a CPI.