Para prefeito, apoio a Serra não muda relação com Dilma O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), disse ontem que o apoio a uma futura candidatura de José Serra (PSDB) na eleição paulistana não muda a relação de seu partido com o governo Dilma Rousseff. "O projeto é local, as eleições são locais. Portanto, todos sabem: vamos continuar tendo a mesma posição em relação ao governo Dilma, uma relação de independência."