Para petista, decisão sobre dívida foi correta O pré-candidato Fernando Haddad (PT) disse ontem que pretende renegociar a dívida do município, cuja correção hoje é feita por meio do IGP-DI mais 9%. A declaração foi dada após o Estado revelar que a mudança no indexador da dívida de São Paulo em 2002 causou um crescimento de R$ 17 bilhões no total devido.