Para ministro, 'estão fazendo espionagem industrial e comercial'

No dia 13 de agosto, a presidente Dilma Rousseff recebeu o secretário de Estado americano, John Kerry, e cobrou dele explicações sobre a espionagem de cidadãos brasileiros. Este alegou que o trabalho da NSA garantiu a segurança não só dos norte-americanos, mas também dos brasileiros.

"Isso não tem nada a ver com segurança", disse Bernardo. "Estão fazendo espionagem industrial e comercial, a pretexto de garantir a segurança nacional." Na avaliação do ministro, não há necessidade de "arapongagem" para saber que o Brasil não representa ameaça à segurança dos EUA, e a questão tem relação com "os lobbies da indústria armamentista". "Esse aparato todo tem objetivo de trapacear nas negociações, levar vantagem indevida."