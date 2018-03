Para Marta, fala de Serra é de quem 'quer ser candidato'

Na segunda-feira, José Serra criticou a senadora petista, que desistiu de sua pré-candidatura para concorrer à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. "Eu achava a Marta uma candidata fortíssima do PT. Era a mais forte. Eles não optaram pela candidata mais forte", afirmou o tucano, durante participação em um seminário do PSDB no Rio.

Apoio. Marta também negou ontem a possibilidade de anunciar apoio a um dos nomes do PT cotados à Prefeitura antes da definição partidária sobre o candidato da sigla na disputa de 2012. As prévias estavam marcadas para o dia 27, mas serão canceladas com a desistência dos deputados federais Jilmar Tatto e Carlos Zarattini, até então os dois últimos pré-candidatos do PT à Prefeitura de São Paulo que insistiam em disputar a prévia com Haddad. A renúncia dos dois deve ser formalizada amanhã.

"Não, (apoio) só depois de escolhida a pessoa", respondeu Marta ao ser questionada se anunciaria apoio a algum dos três pré-candidatos do partido. "Isso é uma decisão partidária."

Marta disse que ainda não foi procurada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir um apoio formal à pré-candidatura do ministro Fernando Haddad.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-presidente Lula havia dito que se reuniria nesta semana com a senadora em almoço no Instituto Lula, na capital. Mas os efeitos colaterais da primeira sessão de quimioterapia a que foi submetido no tratamento contra um câncer na laringe impediram que Lula cumprisse agenda nos últimos dias, apesar de ele manter as articulações.