Para Marta, briga de Alckmin e Kassab 'está ficando pesada'

A briga entre PSDB e DEM nas eleições municipais em São Paulo "está ficando pesada" na avaliação da candidata do PT, Marta Suplicy. Líder nas pesquisas, a petista tirou proveito da disputa entre seus adversários, Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM), afirmando que eles se atacam ao invés de apresentarem propostas, o que, disse, "não é do agrado da população". "Eu estou consolidada (nas pesquisas) e vejo que eles, em vez de colocarem as propostas para a população, primeiro me atacavam, e agora atacam um ao outro", afirmou. "A população não é boba, ela está acompanhando e está vendo que o resultado disso aí não vai ser bom para São Paulo." Veja Também: Kassab ironiza críticas e diz que 'Alckmin está nervoso' Alckmin sobe mais o tom e chama Kassab de 'dissimulado' Aécio cobra ação do PSDB em SP para resolver briga interna Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas Para Marta, a população olha para a disputa entre Alckmin e Kassab e começa a pensar o que cada um quer para a cidade. Em sua avaliação, entretanto, é uma "disputa de poder". "Eu só vejo eles brigando e o povo esperando as propostas", afirmou. "Dos candidatos todos, a mais tranqüila sou eu, eu estou no segundo turno." Enquanto tucanos e democratas trocam farpas, Marta afirmou, durante comício realizado nesta terça na divisa entre São Paulo e Itapecerica da Serra, em Embu das Artes, que o PT e os partidos coligados estão em "união" e "harmonia". "O PT e os partidos coligados estão indo para a rua e fazendo uma campanha para ninguém botar defeito", discursou do alto de um carro de som. A candidata pediu votos e apresentou propostas, entre elas, a internet banda larga gratuita, arrancando aplausos da multidão, que se reuniu para ouvi-la mesmo embaixo de chuva. Marta voltou a evocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destacou seu apoio. Na última segunda, pesquisa da CNT/Sensus mostrou que a avaliação positiva do governo do Lula em setembro atingiu o recorde de 68,8%, enquanto o desempenho pessoal do presidente foi aprovado por 77,7% dos entrevistados. Por duas vezes, Marta citou Lula, e disse que tem "um compromisso (para a cidade)" e que está "junto com o querido presidente Lula". Campanha A candidata percorreu pela manhã a zona sul da cidade e foi anunciada como "prefeita dos pobres" por um locutor em cima de uma pick-up, em seu primeiro evento, no Jardim das Rosas. Animada, ela começou a visita ao comércio local com meia hora de antecedência, mas negou que isso seja "sede" de chegar ao segundo turno. "Eu fiquei pronta antes, e aí resolvi antecipar, porque hoje a agenda não está bolinho", afirmou a candidata. Depois da visita ao Jardim das Rosas, ela percorreu o comércio do Jardim da Independência, também localizado no Capão Redondo. O último evento da manhã foi um encontro com oradores do Valo Velho, na divisa entre São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes, onde subiu em um carro de som e fez o comício junto com o candidato à prefeitura de Embu Chico Brito (PT) e o candidato à prefeitura de Itapecerica da Serra Jorge Costa (PMDB).