Para Lula, 2º turno fortaleceu processo democrático no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta segunda-feira, 27, durante o programa semanal Café com o Presidente, o processo eleitoral brasileiro, com destaque para a Justiça Eleitoral e o voto eletrônico. Para ele, ao final das eleições municipais de 2008, o processo democrático do país "saiu fortalecido". "Isso demonstra, claramente, que o povo brasileiro não precisa mais de interlocutor entre sua vontade política e a escolha de um candidato a prefeito, de um candidato a governador, de um presidente da República. O povo toma as suas decisões de forma soberana e acho que isso é extremamente importante para o Brasil." Lula afirmou que o segundo turno deste ano foi "muito tranqüilo" e significou "mais uma comprovação de que a democracia é a mais importante de todas as conquistas"."Acho que o Brasil está consolidando cada vez mais seu sistema democrático. E acho que os partidos estão se fortalecendo nesse processo eleitoral. Por isso, estou convencido de que o segundo turno foi muito importante para fortalecer a democracia brasileira." O PT perdeu as eleições nas três capitais em que disputava o segundo turno. Em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) venceu Marta Suplicy; em Porto Alegre (RS), o prefeito José Fogaça (PMDB) venceu Maria do Rosário; e em Salvador (BA), o prefeito João Henrique Carneiro (PMDB) bateu Walter Pinheiro. Nessas eleições municipais o PT foi vitorioso em seis capitais: Fortaleza (CE), Palmas (TO), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Vitória (ES) e Recife (PE). Parcerias com prefeituras Lula disse ainda pretende ampliar as parcerias do governo federal com as prefeituras brasileiras para projetos sociais. "Nós vamos trabalhar muito mais fortemente com os prefeitos a partir de agora para que a gente possa fazer mais políticas sociais". Lula destacou a participação das prefeituras na implantação de programas sociais do governo, como o cadastro do Bolsa Família, de responsabilidade do município. De acordo com o presidente, nessas parcerias o partido do prefeito é irrelevante. "Não quero saber a que partido político pertence o prefeito. O prefeito tem tanta responsabilidade quanto eu para ajudar a resolver o problema da população", argumentou.