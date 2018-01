PARA LEMBRAR: uma carreira ligada ao PT Paulista de Marília, com 45 anos, José Antonio Dias Toffoli chegou ao Supremo Tribunal Federal em outubro de 2009, para a vaga deixada pelo ministro Carlos Alberto Direito. Tinha no currículo duas reprovações em concurso para juiz substituto, em 1994 e 1995, e uma antiga ligação com o PT. Em 1995, já era assessor jurídico do partido, função que exerceu até 2000. Foi também advogado petista nas campanhas eleitorais de 1998, 2000 e 2006. Quando o PT chegou ao governo, assumiu na Casa Civil, sob o ministro José Dirceu, a subchefia de Assuntos Jurídicos. Antes do STF, comandou ainda a Advocacia-Geral da União - como fizera, antes dele, o ministro Gilmar Mendes.