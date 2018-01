PARA LEMBRAR: notas frias para justificar pensão A atividade agropecuária do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), já foi usada por ele como justificativa para comprovar que tinha dinheiro para pagar pensão de R$ 16,5 mil a uma filha que teve fora do casamento. A jornalista Mônica Veloso denunciou que suas despesas pessoais eram pagas pelo lobista de uma empreiteira, beneficiada por emenda do senador.