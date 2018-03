PARA LEMBRAR: nem mudança de índice ajudou

No ano passado, porém, o governador até conseguiu unificar o índice de reajuste. Só que o novo indicador, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou mais alto do que o antigo, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) - o que não ocorria nos anos anteriores.

Desde o ano passado, também para amenizar as críticas, o governo Alckmin tenta apresentar como solução a ampliação do sistema Ponto a Ponto. Esse novo método prevê a cobrança de pedágio de acordo com trecho percorrido.