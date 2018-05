Para lembrar: Collor e a longa guerra contra a Justiça Desde que, em junho de 1992, o Congresso instalou uma CPI para investigar seu governo, o hoje senador Fernando Collor passou 22 anos pulando de um processo a outro no Supremo Tribunal Federal. Julgado por corrupção em 29 de outubro daquele ano, ele renunciou horas antes para tentar evitar o impeachment. Em vão. No dia seguinte, por 76 votos a 3, Collor foi condenado à perda do mandato e a 8 anos de inelegibilidade.