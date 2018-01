PARA LEMBRAR: 15 acusados por ataque em fazenda A 'chacina de Felisburgo', no Vale do Jequitinhonha, ocorreu em 20 de novembro de 2004, no acampamento Terra Prometida, montado pelo MST na fazenda Nova Alegria. Na ocasião, homens armados invadiram o acampamento atirando. Além de cinco mortos, o grupo deixou 12 feridos e ateou fogo em 27 casas e em uma escola. Adriano Chafik confessou participação no crime. Durante as investigações, 15 pessoas foram acusadas formalmente - um dos réus que seria julgado ontem morreu.