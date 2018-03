Para Júlio Delgado, PMDB pode ficar 'hegemônico demais' Candidato à presidência da Câmara, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) afirmou ontem que o fortalecimento do PMDB, caso o partido conquiste o comando da Casa e mantenha o controle do Senado, poderá favorecer uma aproximação de seu partido com a provável candidatura presidencial do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em 2014. "O PMDB pode ser hegemônico demais. Coordenar as duas Casas e ter o vice-presidente da República. Essa hegemonia toda deixa aquém os demais partidos que fazem parte da base", disse, após se reunir com o governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), em Belo Horizonte. Os peemedebistas Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves são os favoritos para as eleições no Senado e na Câmara, respectivamente.