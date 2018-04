Para Guerra, Lula saiu derrotado no primeiro turno Apesar do alto índice de popularidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu eleger os candidatos do PT que mereceram sua atenção especial e não conseguiu melhorar o desempenho eleitoral de seu partido, que continua atrás do PMDB, PSDB e PP no número de prefeitos eleitos. A avaliação foi feita hoje pelo presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE). Ele afirmou hoje que só em São Paulo, a oposição levou 60% dos votos e a votação do tucano Geraldo Alckmin foi superior ao obtido pelos prefeitos petistas que foram reeleitos nas capitais. "O presidente Lula se deu mal pelo tamanho de votos da oposição e pelo fato de o PT ter ficado abaixo da média, mesmo sendo um partido do poder. Ficou claro também que ninguém é dono do povo brasileiro. O presidente Lula pensou que podia ser e se deu mal", afirmou Guerra, ao comentar o resultado do primeiro turno. Ele disse que o Planalto acenava com um resultado catastrófico para a oposição, mas quem enfrentou a "assombração, o fantasma e a imagem vulgarizada de Lula nas campanhas" acabou se dando bem nas urnas. "A onda vermelha não se confirmou. O PT teve um resultado crítico e o PSDB continua sendo o segundo partido com mais prefeituras mesmo sofrendo o combate mais duro e a maré do poder do governo e do PT", afirmou. Para ilustrar a derrota política de Lula, o senador citou o caso da capital paulista, onde Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), ficou atrás do prefeito Gilberto Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) -, e a eleição em São Bernardo do Campo. Em seu reduto, Lula não conseguiu eleger no primeiro turno o ex-ministro Luiz Marinho, da coligação "São Bernardo de Todos" (PT-PRB-PDT-PTB-PSL-PTN-PR-PRTB-PV-PHS-PSC), que, segundo o tucano, fez a campanha "mais cara do Brasil". Em Natal, ele lembrou que Lula participou de comício da petista Fátima Bezerra, da coligação "União por natal" (PSB-PT-PDT-PTN-PHS-PMDB-PRB-PCdoB-PCB), foi agressivo com os líderes do DEM e do PSDB no palanque e ainda atacou a candidata do PV, Micarla de Sousa - da coligação "Natal Melhor" (PTB-PP-PV-DEM-PMN-PR) -, que ganhou no primeiro turno. O tucano citou ainda Petrolina, outra cidade pernambucana em que Lula fez campanha. "Seu candidato perdeu por uma diferença de mais de 20 pontos", disse. Derrotas O presidente do PSDB reconheceu que seu partido perdeu muitas prefeituras. Em 2004 elegeu 870 e, agora, 780. No entanto, ele afirmou que a aliança do PSDB estará no segundo turno das três capitais mais importantes: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ele disse que no Rio, "o PT sumiu" e na capital mineira, deixará o comando da prefeitura a partir de janeiro.