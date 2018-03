Para especialistas, atos podem continuar

A presidente Dilma Rousseff também precisou se mexer e anunciou a intenção de convocar um plebiscito para promover a reforma política, entre outras medidas. A professora e pesquisadora de mídia digital Giselle Beiguelman (FAU-USP) vê a atitude dos políticos com ceticismo. "Parece que eles tentaram colocar um 'curativo' para solucionar um problema muito mais grave", diz. Ela acredita que o resultado pode ser o inverso do esperado, já que as manifestações mostraram a força das ruas. Quando um problema surgir, os protestos, que se mostraram como uma solução vitoriosa, devem se repetir. "Há uma crise na democracia representativa. A internet aumentou a quantidade de informação e hoje as pessoas estão de olho nas ações governamentais. Os protestos devem continuar enquanto não forem feitas reformas profundas."

Energia. Os analistas lembram que as reivindicações atuais são diferentes das ocorridas, por exemplo, em 1984, quando se pedia as "Diretas-Já", e em 1992, quando os caras-pintadas gritaram pelo "Fora Collor". "A impressão da atitude dos políticos, com essas medidas pontuais, foi de uma mãe tentando dar 'cala boca' nos filhos", diz o professor Luli Radfahrer. Ele acredita que é o momento de se aproveitar a energia do movimento para criar mecanismos de transparência digital e de participação na fiscalização e decisões políticas. /B.P.M e R.B.