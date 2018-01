Para entender: as frentes de investigação dos contratos do Metrô

O esquema era amplo. As denúncias mencionam, além da Alstom e da Siemens, tam- bém a Bombardier, a Mitsui e a CAF, que teriam participado de "consórcios" nos quais o vencedor repartia os contratos com os "derrotados". As operações incluíam o repasse de propinas, via empresas offshore, para contas bancárias na Suíça, em Nova York e Luxemburgo. A PF calcula que as propinas da Alstom no País chegaram a US$ 20 milhões.

Os dados da Siemens levaram à investigação de pelo menos cinco projetos: a Linha 5-Lilás do Metrô, a expansão da Linha 2-Verde, a manutenção de trens da CPT e a modernização da Linha 12-Safira, além da manutenção do sistema de metrô do Distrito Federal. A devassa no caso Alstom, iniciada em 2008, investigou também contratos no setor de energia - pelo menos 30 - existentes desde 1990.