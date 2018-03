Para CNI, é a hora de fazer reformas O gerente de Políticas Econômicas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, disse ontem que a presidente Dilma Rousseff poderia aproveitar seu "capital político" para propor mudanças estruturantes no País, como tentar aprovar no Congresso uma reforma tributária. Pesquisa CNI/Ibope apontou Dilma com popularidade recorde de 77%, maior do que a dos antecessores Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso no mesmo período de mandato.