Para Carvalho, nomeação coloca PSD na base aliada O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, comemorou ontem a nomeação do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Segundo ele, a entrada de Afif no governo representa a entrada oficial do PSD na base do governo Dilma Rousseff.