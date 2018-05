Para Berzoini, Marta não mudará estratégia O presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (PT), que foi à Rede Bandeirantes de Televisão acompanhar a participação da candidata do partido, Marta Suplicy, no debate eleitoral desta noite, afirmou que ela não mudará a estratégia e pretende discutir o plano para a capital paulista. Para Berzoini, o quadro é favorável para a petista, com o sucesso mostrado nas pesquisas. "Mas eleição é assim, tem de ter humildade sempre", disse. Sobre uma possível ameaça do candidato do DEM, prefeito Gilberto Kassab, à liderança de Marta, Berzoini afirmou: "Não acho (que ele seja ameaça). A disputa é entre Kassab e Alckmin (PSDB), porque houve troca de votos entre os dois." Segundo ele, isso aconteceu "porque a campanha do Kassab é muito melhor que a do Alckmin (Geraldo Alckmin, candidato do PSDB)".